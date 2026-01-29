কুয়েটে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

কুয়েটে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) রাজস্ব খাতভুক্ত বেশ কিছু শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সহযোগী অধ্যাপক থেকে শুরু করে প্রভাষক ও কর্মচারী পর্যায়ে মোট ১৪ জন প্রার্থীকে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
কোন পদে কত জন নিয়োগ—
কুয়েট মোট ১০টি ক্যাটাগরিতে এই নিয়োগ দেবে। পদগুলো হলো:
সহযোগী অধ্যাপক: ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ১ জন।
সহকারী অধ্যাপক: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২ জন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১ জন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ১ জন।
প্রভাষক: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১ জন, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ২ জন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে ২ জন, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কন্সট্রাকশন ম্যানেজমেন্টে ১ জন, গণিত বিভাগে ১ জন এবং মানবিক ও ব্যবসায় বিভাগে (ইংরেজি) ১ জন।
কর্মচারী: কুক (বাবুর্চি) পদে ১ জন।
যোগ্যতা ও আবেদনের প্রক্রিয়া—
প্রতিটি পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট careers.kuet.ac.bd থেকে জানা যাবে। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদনপত্র সরাসরি বা ডাকযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দপ্তরে পৌঁছাতে হবে।
আবেদন ফি ও নিয়মাবলি—
পে-অর্ডার: বিজ্ঞপ্তির ক্রম অনুযায়ী ১ ও ৪ নম্বর পদের জন্য ১০০০ টাকা, ৫ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য ৮০০ টাকা এবং ১১ নম্বর পদের জন্য ৫০০ টাকার পে-অর্ডার আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।
প্রাপক: পে-অর্ডারটি ‘বিবিধ তহবিল-২৫৮৯/২, কুয়েট, খুলনা’–এর অনুকূলে জনতা ব্যাংক পিএলসির যেকোনো শাখা থেকে ইস্যু করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়—
আবেদনপত্র পৌঁছানোর শেষ সময় আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ডাকযোগে বিলম্বের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।