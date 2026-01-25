জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ গ্রেডে চাকরির সুযোগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ গ্রেডে চাকরির সুযোগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম গ্রেডে প্রশাসনিক অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পদ সংখ্যা ৪। আবেদনের শেষ তারিখ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: প্রশাসনিক অফিসার
বিভাগ: রেজিস্ট্রার অফিস
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা
শিক্ষাজীবনের সব পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সিজিপিএ ২.৫ ও স্নাতক (সম্মান)–সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে সিজিপিএ ২.৫-এর নিচে/তৃতীয় শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। কম্পিউটার ব্যবহারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
বেতন স্কেল—
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা, ৯ম গ্রেড
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত ফরমে ১০ কপি দরখাস্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সব সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি প্রতি সেটের সঙ্গে যুক্ত করে রেজিস্ট্রার বরাবর অফিস চলাকালে জমা দিতে হবে। ৬ টাকা মূল্যের ডাকটিকিটসহ নিজের নাম, ঠিকানা লিখিত ১০ ইঞ্চি বাই×৪ ইঞ্চি সাইজের খামে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা। অগ্রণী ব্যাংকে পে–অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬