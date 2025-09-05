খবর

অক্সফাম বাংলাদেশে চাকরি, বার্ষিক বেতন ১০,৩৩,৯৯৫ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

অক্সফাম বাংলাদেশ প্রোগ্রাম অফিসারের পদে নতুন কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে। পদটি ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য। নতুন কর্মীকে প্রকল্প কার্যক্রম সমন্বয়, বাজেট নিয়ন্ত্রণ, অংশীদার যোগাযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে হবে। এ ছাড়া তাঁকে সরকার, সিভিল সোসাইটি, বেসরকারি খাত (বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্প ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড), জলবায়ু অর্থায়ন সংস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নেটওয়ার্ক তৈরি ও অংশীদারত্বের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রার্থীর জন্য যে যোগ্যতা চাওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, প্রকৌশল, পরিবেশ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; কমপক্ষে তিন বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও অংশীদার ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা; শ্রমিক অধিকার এবং তৈরি পোশাকশিল্পে কাজের অভিজ্ঞতা; জলবায়ু অর্থায়ন, স্থানীয় শক্তি পরিকল্পনা এবং শ্রমিক-সহায়ক নীতি প্রণয়নের জ্ঞান।

অক্সফাম তার কর্মীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রার্থীরা নারী-পুরুষ সমতা, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য বিষয়ে সংবেদনশীলতা দেখাতে সক্ষম হতে হবে।

বেতন ও সুযোগ-সুবিধা
বার্ষিক বেতন ১০,৩৩,৯৯৫ টাকা (১৩ মাস), চিকিৎসাসুবিধা (নিজ ও পরিবারের জন্য), অবসরভাতা, গ্র্যাচুইটি, ছুটি, জীবনবিমা, মোবাইল ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা। অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বেতন সমঝোতার সুযোগ রয়েছে। আবেদনের জন্য প্রার্থীকে সিভি ও কভার চিঠি অনলাইনে জমা দিতে হবে। আবেদন শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

একনজরে
পদ: প্রোগ্রাম অফিসার
প্রতিষ্ঠান: অক্সফাম বাংলাদেশ
অবস্থান: ঢাকা
চুক্তি: সীমিত সময়ের (ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত)
বেতন: বার্ষিক ১০,৩৩,৯৯৫ টাকা (১৩ মাস)
যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর, তিন বছরের অভিজ্ঞতা
আবেদনের শেষ তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদন: https://jobs.oxfam.org.uk অথবা https://jobs.oxfam.org.uk/internal

