জাতীয় জাদুঘরের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

জাতীয় জাদুঘরের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরগুলোর ১১তম থেকে ১৪তম গ্রেডের বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরগুলোর বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হলো। নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট ও এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।