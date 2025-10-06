খবর

ঢাকা ওয়াসার প্রকৌশলী নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা ওয়াসার সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল) এবং সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (হার্ডওয়‍্যার/নেটওয়ার্ক) পদে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল (রোববার) ঢাকা ওয়াসার ওয়েবসাইটে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।

চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ৬ জন, সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) পদে ৫ জন, সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) পদে ৫ জন, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (হার্ডওয়‍্যার) পদে ১ জন এবং সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (নেটওয়ার্ক) পদে ১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আগামী ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করতে হবে। প্রার্থীদের যোগদানের তারিখে যেকোনো সরকারি মেডিকেল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হতে মেডিকেল সার্টিফিকেট (দৃষ্টিশক্তি, বুকের এক্স–রে ও রক্তের গ্রুপ) দাখিল করতে হবে।

