ইউজিসির স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

ইউজিসির স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) স্থগিত হওয়া সহকারী সচিব ও সহকারী পরিচালক পদের নিয়োগ পরীক্ষা (এমসিকিউ) ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার ইউজিসির সচিব মো. ফখরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
এদিকে ইউজিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাসে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের জন্য সংশোধিত আসনবিন্যাস ইতিমধ্যে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি এই আসনবিন্যাস কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।