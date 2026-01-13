খবর

ইউজিসির স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

বাসস
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) স্থগিত হওয়া সহকারী সচিব ও সহকারী পরিচালক পদের নিয়োগ পরীক্ষা (এমসিকিউ) ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার ইউজিসির সচিব মো. ফখরুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

আরও পড়ুন

খাদ্য অধিদপ্তরের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৫১৬

এদিকে ইউজিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাসে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের জন্য সংশোধিত আসনবিন্যাস ইতিমধ্যে কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি এই আসনবিন্যাস কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।

আরও পড়ুন

সিঙ্গাপুরে আইইএলটিএস ছাড়াই উচ্চশিক্ষা, সম্পূর্ণ অর্থায়নের সুবিধা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন