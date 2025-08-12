খবর

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনের ই–সনদ নিয়ে নতুন নির্দেশনা এনটিআরসিএর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এনটিআরসিএ

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডুপ্লিকেট বা সংশোধিত ই–সনদের কপি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। ওয়েবসাইট থেকে একটি মাত্র কপি ডাউনলোড করা যাবে। তাই প্রার্থীদের ই–সনদের সফট ও হার্ড কপি সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করার জন্য বলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এনটিআরসিএর ব্যবস্থাপনায় নেওয়া অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা–২০২৩–এ চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই–প্রত্যয়নপত্র (ই–সার্টিফিকেট) আবার ডাউনলোড ও সংশোধন করার জন্য যেসব প্রার্থী আবেদন করেছেন, তাঁরা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

আবেদন করা উত্তীর্ণ প্রার্থী তাঁর নিবন্ধন পরীক্ষার ব্যাচ, ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ই–প্রত্যয়নপত্র এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট থেকে কেবল একবার ডাউনলোড করতে পারবেন। সে অনুযায়ী প্রার্থী তাঁর ডাউনলোড করা ই–প্রত্যয়নপত্রের সফট ও হার্ড কপি সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করবেন।

