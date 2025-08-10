নিয়োগ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর একটি নিয়োগ, ৫ পদে নেবে ১৫৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরও একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঝিনাইদহে নিয়োগ এর আগে ৫ পদে নেবে ১৫৫ জন নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এবার দিনাজপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব খাতে (অস্থায়ী) লোকবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৫৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে পদগুলোর জন্য আবেদন শুরু হয়েছে ৭ আগস্ট থেকে। দিনাজপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও বর্ণনা—

১. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১টি

বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ৫টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. পদের নাম: স্টোরকিপার

পদসংখ্যা: ৭টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী

পদসংখ্যা: ১৩৭টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বোর্ড উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৫. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ৪টি

বেতনস্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

আবেদনপদ্ধতি—

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে পারবেন আবেদনের বিস্তারিত, আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক http://csdinaj.teletalk.com.bd/docs/csdinajpur_circular_2025.pdf করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৫টা।

