সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫৭

ডেল্টা ফোর্স–বলিভারিয়ান বিপ্লব–জুস কোজেন্স–ওয়েস্টফ্যালিয়া কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন আসে। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।

লেখা:
নওশিন সাদিয়া
১. যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখা ‘ডেল্টা ফোর্স’ আনুষ্ঠানিকভাবে কী নামে পরিচিত?

ক. US Navy SEALs

খ.1 st SFOD-D

গ. Green Berets

ঘ. Rangers

উত্তর: খ.1st SFOD-D (ডেল্টা ফোর্সের পূর্ণ রূপ হলো 1st Special Forces Operational Detachment-Delta)

২. ‘Trump Corollary’ কোন ঐতিহাসিক মার্কিন বৈদেশিক নীতির আধুনিক সংস্করণ?

ক. ট্রুম্যান ডকট্রিন

খ. মনরো ডকট্রিন

গ. মার্শাল প্ল্যান

ঘ. আইজেনহাওয়ার ডকট্রিন

উত্তর: খ. মনরো ডকট্রিন

৩. ২০২৫ সালে ঘোষিত ‘ট্রাম্প করলারি’র মূল লক্ষ্য কী?

ক. চীনের বৈশ্বিক উত্থান প্রতিহত করা

খ. ইউরোপীয় ইউনিয়নকে শক্তিশালী করা

গ. পশ্চিম গোলার্ধে আমেরিকার একাধিপত্য পুনরুদ্ধার

ঘ. আফ্রিকায় মার্কিন বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা

উত্তর: গ. পশ্চিম গোলার্ধে আমেরিকার একাধিপত্য পুনরুদ্ধার

৪. ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটক করার জন্য পরিচালিত সাম্প্রতিক মার্কিন সামরিক অভিযান-

ক. Operation Absolute Resolve

খ. Operation Midnight Hammer

গ. Operation Southern Sphere

ঘ. Operation Midnight Storm

উত্তর: ক. Operation Absolute Resolve

৫. ‘বলিভারিয়ান বিপ্লব’ (Bolivarian Revolution) কোন দেশে সংঘটিত হয়?

ক. কিউবা

খ. বলিভিয়া

গ. ভেনেজুয়েলা

ঘ. ব্রাজিল

উত্তর: গ. ভেনেজুয়েলা

৬. ভেনেজুয়েলার বলিভারিয়ান বিপ্লবের রূপকার এবং প্রধান নেতা কে ছিলেন?

ক. ফিদেল কাস্ত্রো

খ. সিমন বলিভার

গ. নিকোলাস মাদুরো

ঘ. হুগো চাভেজ

উত্তর: ঘ. হুগো চাভেজ

৭. ‘কোনো দেশ অন্য কোনো দেশের সার্বভৌম অঞ্চলে অনুমতি ছাড়া, আত্মরক্ষা ছাড়া বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি ছাড়া শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না।’ এটি জাতিসংঘের সনদের কততম অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে?

ক. অনুচ্ছেদ ১ (১)

খ. অনুচ্ছেদ ২ (৪)

গ. অনুচ্ছেদ ৫

ঘ. অনুচ্ছেদ ৩৩

উত্তর: খ. অনুচ্ছেদ ২ (৪)

৮. আন্তর্জাতিক আইনে ‘জুস কোজেন্স’ (Jus Cogens) বলতে কী বোঝায়?

ক. আঞ্চলিক আইন

খ. অস্থায়ী কোনো চুক্তি

গ. বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আইন

ঘ. বাধ্যতামূলক বা অলঙ্ঘনীয় নীতি

উত্তর: ঘ. বাধ্যতামূলক বা অলঙ্ঘনীয় নীতি

৯. নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী-

ক. অ্যালবানি

খ. নিউইয়র্ক সিটি

গ. বাফেলো

ঘ. শিকাগো

উত্তর: ক. অ্যালবানি

১০. স্যাফির-সিম্পসন স্কেল মূলত কী পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়?

ক. ভূমিকম্পে নির্গত শক্তি

খ. আগ্নেয়গিরির নির্গত শক্তি

গ. বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

ঘ. ঘূর্ণিঝড় এর তীব্রতা

উত্তর: ঘ. ঘূর্ণিঝড় এর তীব্রতা

১১. লন্ডনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দূতাবাস উদ্বোধন করা হয়েছে-

ক.১ জানুয়ারি ২০২৫

খ.১ জানুয়ারি ২০২৬

গ.৫ জানুয়ারি ২০২৬

ঘ.২ জানুয়ারি ২০২৬

উত্তর: গ.৫ জানুয়ারি ২০২৬

১২. ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর (West Bank) কোন নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত?

ক. ইয়ারমুক নদী

খ. কিশোন নদী

গ. জর্ডান নদী

ঘ. নীল নদ

উত্তর: গ. জর্ডান নদী

১৩. ‘ওয়েস্টফ্যালিয়া’ (Westphalia) অঞ্চলটি বর্তমানে কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত?

ক. ফ্রান্স

খ. ইতালি

গ. জার্মানি

ঘ. নেদারল্যান্ডস

উত্তর: গ. জার্মানি

১৪. ‘ভিজে বেড়াল’ কার লেখা একটি বিখ্যাত ছড়ার বই?

ক. আহসান হাবীব

খ. সুকুমার বড়ুয়া

গ. রোকনুজ্জামান খান

ঘ. সুফিয়া কামাল

উত্তর: খ. সুকুমার বড়ুয়া

১৫. সুকুমার বড়ুয়া বাংলা সাহিত্যের কোন শাখায় অবদানের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত?

ক. ছোটগল্প

খ. রম্যরচনা

গ. উপন্যাস

ঘ. ছড়া

উত্তর: ঘ. ছড়া

