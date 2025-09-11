পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪১

ইউনিমেট-শাবানা মাহমুদ-দেখার হাওর-বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর-কী, জেনে নিন

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো—

লেখা:
নওশিন সাদিয়া
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন।ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

১. যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন

ক. শাবানা মাহমুদ

খ. জারা মোহাম্মাদ

গ. সাঈদা ওয়ারসি

ঘ. আরুজ শাহ

উত্তর: ক. শাবানা মাহমুদ

২. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নাম—

ক. Department of Defence

খ. Department of War

গ. Department of Armed Forces

ঘ. Ministry of National Defence

উত্তর: খ. Department of War

৩. নেপালের পার্লামেন্টের নাম কী?

ক. লোকসভা

খ. ন্যাশনাল কাউন্সিল

গ. ফেডারেল পার্লামেন্ট

ঘ. ফেডারেল অ্যাসেম্বলি

উত্তর: গ. ফেডারেল পার্লামেন্ট (দ্বিকক্ষবিশিষ্ট)

৪. নেপালের পার্লামেন্টে রাজতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় কত সালে?

ক. ২০০৪ সালে

খ. ২০০৬ সালে

গ. ২০০৮ সালে

ঘ. ২০০৯ সালে

উত্তর: গ. ২০০৮ সালে

৫. বিশ্বের প্রথম শিল্প রোবট কোনটি?

ক. SCARA রোবট

খ. রোবো ম্যান

গ. ক্যাভেলিয়ার

ঘ. ইউনিমেট

উত্তর: ঘ. ইউনিমেট

৬. ‘আর্টিকেল নাইনটিন’ কোন দেশভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা?

ক. জার্মানি

খ. যুক্তরাজ্য

গ. ফ্রান্স

ঘ. সুইডেন

উত্তর: খ. যুক্তরাজ্য

৭. আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) এর বর্তমান মহাপরিচালক–

ক. ইউকিয়া আমানো

খ. মার্ক রুট

গ. হ্যান্স ব্লিক্স

ঘ. রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি

উত্তর: ঘ. রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি

৮. ‘Water Lilies’ কার বিখ্যাত চিত্রকর্ম?

ক. ভ্যান গঘ

খ. ক্লদ মনে

গ. রাফায়েল

ঘ. নন্দলাল বসু

উত্তর: খ. ক্লদ মনে

৯. জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে নির্বিচার হত্যার জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘের সুপারিশ সংখ্যা—

ক. ৩৫টি

খ. ৩৬ টি

গ. ৩৮টি

ঘ. ৪১টি

উত্তর: ঘ. ৪১টি

১০. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে খেলাপি ঋণে এশিয়ার শীর্ষ দেশ—

ক. বাংলাদেশ

খ. শ্রীলঙ্কা

গ. ফিলিপাইন

ঘ. কিরগিজস্তান

উত্তর: ক. বাংলাদেশ

১১. পুরুষ এশিয়া কাপ ২০২৫-এর আয়োজক দেশ

ক. সংযুক্ত আরব আমিরাত

খ. শ্রীলঙ্কা

গ. ভারত

ঘ. পাকিস্তান

উত্তর: ক. সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৭তম আসর)

১২. ‘দেখার হাওর’ কোন জেলায় অবস্থিত?

ক. নেত্রকোনা

খ. মৌলভীবাজার

গ. সুনামগঞ্জ

ঘ. কিশোরগঞ্জ

উত্তর: গ. সুনামগঞ্জ

১৩. সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেছেন কোন দেশের গবেষকরা?

ক. যুক্তরাষ্ট্র

খ. যুক্তরাজ্য

গ. জাপান

ঘ. নেদারল্যান্ডস

উত্তর: খ. যুক্তরাজ্য

১৪. ‘বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর’ কোন দেশের প্রধান বেসামরিক বিমানবন্দর?

ক. ইরান

খ. লেবানন

গ. ইয়েমেন

ঘ. ইসরায়েল

উত্তর: ঘ. ইসরায়েল

১৫. সম্প্রতি কততম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে?

ক. ৩৮তম

খ. ৪০তম

গ. ৪১তম

ঘ. ৩৬তম

উত্তর: ক. ৩৮তম

