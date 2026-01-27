প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা: চূড়ান্ত প্রস্তুতি যেভাবে নেবেন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা: চূড়ান্ত প্রস্তুতি যেভাবে নেবেন
তীব্র প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আপনি এখন স্বপ্নের শিক্ষকতা পেশার চূড়ান্ত ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন। মৌখিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ নম্বর মাত্র ১০ হলেও এটিই আপনার ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষকতার যোগ্যতা প্রমাণের আসল জায়গা। লিখিত ও মৌখিক—উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে। মৌখিক পরীক্ষার কোনো ধরাবাঁধা সিলেবাস নেই, তবে উপস্থিত বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে এখানে নিজেকে সেরা প্রমাণ করার সুযোগ আছে।
শিক্ষক নিয়োগের ভাইভা পরীক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন গোয়ালনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোতোয়ালি, ঢাকার সহকারী শিক্ষক বিশ্বজিত সুর।
চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য ভাইভা বোর্ডের প্রস্তুতি ও করণীয়
১. মানসিক প্রস্তুতি ও দৃষ্টিভঙ্গি
লিখিত পরীক্ষায় সফল হওয়া মানেই আপনার পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে, ভাইভা বোর্ড এখন আপনার ব্যক্তিত্ব ও যোগাযোগের দক্ষতা যাচাই করবে।
• নিজেকে অযোগ্য ভাববেন না, ইতিবাচক চিন্তা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
• কোনো প্রশ্নে বিচলিত না হয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিন।
• মনে রাখবেন, এটি শুধু জ্ঞানের পরীক্ষা নয়; বরং আপনার মানসিক দৃঢ়তা ও ইতিবাচক মনোভাবের প্রতিফলন।
২. নথিপত্র গুছিয়ে রাখুন
মৌখিক পরীক্ষার দিন ভোরে তাড়াহুড়া এড়াতে আগের রাতেই একটি ফাইলে নথিপত্রগুলো সাজিয়ে রাখুন:
• অনলাইন আবেদনের কপি ও লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র।
• শিক্ষাগত যোগ্যতার সব মূল সনদ ও মার্কশিট।
• জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও নাগরিকত্ব সনদের মূল কপি।
• কোটাধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মূল সনদ।
• জেলা শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র।
• সঙ্গে দুটি বলপয়েন্ট কলম ও সাদা কাগজ (অফসেট পেপার) রাখুন।
৩. রুচিশীল ও মার্জিত পোশাক
মৌখিক পরীক্ষায় আপনার বাহ্যিক অবয়ব প্রথম প্রভাব তৈরি করে।
• পুরুষ: হালকা রঙের (সাদা বা হালকা নীল) ফুল হাতা শার্ট ও কালো ফরমাল প্যান্ট। শার্টের সঙ্গে মিলিয়ে টাই ও ব্লেজার পরতে পারেন। ব্লেজার যেন খুব টাইট বা ঢিলেঢালা না হয়। কালো অক্সফোর্ড জুতা ও জুতার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বেল্ট পরা বাঞ্ছনীয়। দাড়ি রাখলে তা যেন পরিপাটি থাকে, অন্যথা ক্লিন শেভ করুন। পরীক্ষার অন্তত দুই দিন আগে চুল কাটিয়ে নিন।
• নারী: হালকা রঙের রুচিশীল সুতি বা সিল্কের শাড়ি সবচেয়ে মানানসই। শাড়ির রং খুব বেশি উজ্জ্বল না হওয়াই ভালো। চাইলে হালকা মেকআপ ও গয়না ব্যবহার করতে পারেন। চুল পরিপাটি করে বাঁধুন।
৪. ভাইভা বোর্ডে আচরণ ও শিষ্টাচার
• প্রবেশ: অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করুন। দরজা খোলার সময় যেন শব্দ না হয়। কক্ষে ঢুকে বিনয়ের সঙ্গে সালাম বা অভিবাদন দিন।
• বসার ভঙ্গি: বসার অনুমতি পেলে ‘ধন্যবাদ’ জানিয়ে সোজা হয়ে বসুন। প্রশ্নকর্তার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিন।
• কথা বলা: প্রমিত উচ্চারণে স্পষ্ট ও সহজভাবে কথা বলুন। গলার স্বর খুব উঁচুতে বা খুব নিচুতে রাখবেন না। প্রশ্ন বুঝতে না পারলে বিনয়ের সঙ্গে আবার জানতে চান।
• যা বর্জনীয়—পা নাচানো, কলম নিয়ে খেলা করা বা অপ্রাসঙ্গিক কোনো বদভ্যাস (যেমন ‘মানে মানে’ বলা) পরিহার করুন। বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে তর্কে জড়াবেন না।
৫. বিশেষ প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো
ভাইভা বোর্ডে আপনার সম্পর্কে ও পারিপার্শ্বিক বিষয়ে গভীর ধারণা থাকতে হবে—
• নিজ জেলা: আয়তন, জনসংখ্যা, বিখ্যাত ব্যক্তি, ঐতিহাসিক স্থান ও বিশেষত্বের নাম জেনে রাখুন।
• জুলাই গণ–অভ্যুত্থান ও সমসাময়িক বাংলাদেশ: ২০২৪ সালের ছাত্র–জনতার আন্দোলনের পটভূমি, জুলাই সনদ, অন্তর্বর্তী সরকার ও অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ‘থ্রি জিরো’ তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখুন।
• প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো, আপনার পঠিত বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্ক এবং পাঠ্যবইয়ের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) ওপর দখল থাকতে হবে।
• ইংরেজি ও গণিত: ইংরেজি পার্টস অব স্পিচ, টেনস ও সাধারণ অনুবাদগুলো দেখে নিন। গণিতের মৌলিক সূত্র, লসাগু–গসাগু ও জ্যামিতিক সংজ্ঞা দেখে নিন।
• পূর্ণরূপ (Abbreviation): MOPME, DPE, NCTB, BANBEIS, DPEd, BTPT, SLIP ইত্যাদি।
৬. মৌখিক পরীক্ষার জন্য ২০টি সম্ভাব্য প্রশ্ন
১. আপনার নিজের সম্পর্কে সংক্ষেপে (বাংলা ও ইংরেজিতে) বলুন।
২. আপনি কেন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চান?
৩. একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রধান তিনটি গুণ কী কী হওয়া উচিত?
৪. আমরা আপনাকে কেন এই পদের জন্য যোগ্য মনে করব?
৫. ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী অতিরিক্ত দুষ্টুমি করলে আপনি কীভাবে সামলাবেন?
৬. কোনো শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে আপনি শিক্ষক হিসেবে কী করবেন?
৭. মেধাবী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে পাঠদান করবেন কীভাবে?
৮. হঠাৎ ক্লাসে দুই ছাত্র মারামারি শুরু করলে আপনার তাৎক্ষণিক ভূমিকা কী হবে?
৯. ‘আনন্দদায়ক পাঠদান’ বলতে আপনি আসলে কী বোঝেন?
১০. একটি শিশুকে আপনি ‘শূন্য’ (০)–এর ধারণা কীভাবে দেবেন?
১১. প্রাথমিক স্তরে ‘সহশিক্ষা কার্যক্রম’ বা কো–কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস কেন জরুরি?
১২. মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম শিশুদের শিক্ষায় কীভাবে প্রভাব ফেলে?
১৩. বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের মূল লক্ষ্যগুলো কী কী?
১৪. সরকার কেন প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করে?
১৫. বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা নিয়ে কী কী মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে?
১৬. আপনাকে দুর্গম বা চরাঞ্চলে পোস্টিং দেওয়া হলে আপনি কি যাবেন? কেন?
১৭. একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত দেরি করে এলে আপনার করণীয় কী?
১৮. প্রাথমিকে শারীরিক শাস্তি কেন নিষিদ্ধ? এর বিকল্প কী হতে পারে?
১৯. শিক্ষক হিসেবে আগামী পাঁচ বছরে নিজেকে কোথায় দেখতে চান?
২০. জুলাই গণ–অভ্যুত্থান ও বর্তমান সংস্কারের প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?