সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪৭

ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড, মারওয়ান বারঘুতি ও কাঁটাতারে প্রজাপতি কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো:

লেখা:
নওশিন সাদিয়া
ইসরায়েলি কারাগারে দুই দশকের বেশি সময় কাটানোর পরও মারওয়ান বারঘুতি অবিচলফাইল ছবি: রয়টার্স

১. সম্প্রতি কোন বাঙালি মহীয়সী নারীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়?

ক. ইলা মিত্র

খ. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

গ. বেগম রোকেয়া

ঘ. সুফিয়া কামাল

উত্তর: ক. ইলা মিত্র

২. রাজনৈতিক উপন্যাস ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’ কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?

ক. বঙ্গভঙ্গ

খ. সাতচল্লিশের দেশভাগ

গ. তেভাগা আন্দোলন

ঘ. ভাষা আন্দোলন

উত্তর: গ. তেভাগা আন্দোলন

৩. সম্প্রতি ‘নো কিংস’ শীর্ষক গণবিক্ষোভ পালিত হয় কোন দেশে?

ক. ফ্রান্স

খ. নেপাল

গ. যুক্তরাজ্য

ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর: ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

৪. ২০২৫ সালের গ্লোবাল পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান—

ক. ৯৫তম

খ. ৯৮তম

গ. ১০০তম

ঘ. ১০৪তম

উত্তর: গ. ১০০তম

৫. ঐতিহাসিক ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষরিত হয়—

ক. ১৫ অক্টোবর ২০২৫

খ. ১৭ অক্টোবর ২০২৫

গ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫

ঘ. ১৯ অক্টোবর ২০২৫

উত্তর: খ. ১৭ অক্টোবর ২০২৫

৬. জুলাই জাতীয় সনদে মোট কয়টি সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে?

ক. ৫৬টি

খ. ৬৪টি

গ. ৮৪টি

ঘ. ৮৮টি

উত্তর: গ. ৮৪ টি (‘জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫’ বাস্তবায়নে ৪টি প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং ৭ দফা অঙ্গীকারনামা রয়েছে)

৭. ‘অক্টোবর বিপ্লব’ নামে পরিচিত কোনটি?

ক. রুশ বিপ্লব

খ. ফরাসি বিপ্লব

গ. আমেরিকান বিপ্লব

ঘ. হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লব

উত্তর: ক. রুশ বিপ্লব

৮. হামাসের সামরিক শাখা কী নামে পরিচিত?

ক. আল ফাতাহ ব্রিগেড

খ. আল কুদস ফোর্স

গ. মুজাহিদীন

ঘ. ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড

উত্তর: ঘ. ইজ আল-দিন আল-কাসাম ব্রিগেড

৯. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সুপার ওভারের মুখোমুখি হয় কোন দলের বিপক্ষে?

ক. কেনিয়া

খ. ইংল্যান্ড

গ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ঘ. সাউথ আফ্রিকা

উত্তর: গ. ওয়েস্ট ইন্ডিজ

১০. নোট অব ডিসেন্ট (Note of Dissent) বলতে কী বোঝানো হয়?

ক. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

খ. আনুষ্ঠানিক ভিন্নমত

গ. আনুষ্ঠানিক ঐকমত্য

ঘ. সভার কার্যবিবরণী

উত্তর: খ. আনুষ্ঠানিক ভিন্নমত

১১. ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত তেহরান পারমাণবিক চুক্তির মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়—

ক. ১৫ অক্টোবর ২০২৫

খ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫

গ. ১৫ আগস্ট ২০২৫

ঘ. ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

উত্তর: খ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫

১২. ‘ফিলিস্তিনের নেলসন ম্যান্ডেলা’ হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক নেতা—

ক. মুহাম্মদ দেইফ

খ. খালেদ মিশাল

গ. খলিল আল হাইয়া

ঘ. মারওয়ান বারঘুতি

উত্তর: ঘ. মারওয়ান বারঘুতি

১৩. এ বছর বাংলাদেশ সরকারের ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান’–এর আওতায় দেশব্যাপী ইলিশ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে—

ক. ৪-২৫ অক্টোবর

খ. ১০-৩১ অক্টোবর

গ. ১-১৫ নভেম্বর

ঘ. ১৫-৩০ নভেম্বর

উত্তর: ক. ৪-২৫ অক্টোবর

১৪. ‘ডুরান্ড লাইন’ কোন দুটি দেশের মাঝে অবস্থিত?

ক. ভারত, নেপাল

খ. লাওস, ভিয়েতনাম

গ. পাকিস্তান, আফগানিস্তান

ঘ. থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া

উত্তর: গ. পাকিস্তান, আফগানিস্তান

১৫. বিশ্বজুড়ে ‘Breast Cancer Awareness Month’ হিসেবে কোন মাসটিকে উৎসর্গ করা হয়?

ক. অক্টোবর

খ. নভেম্বর

গ. জানুয়ারি

ঘ. ফেব্রুয়ারি

উত্তর: ক. অক্টোবর

