প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট ২৯

১৯. BTPT–এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক) Bangladesh Training for Primary Teachers

খ) Basic Training for Primary Teachers

গ) Basically Teachers for Primary Training

ঘ) Background Training for Primary Teachers .

২০. ডিপিই প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

ক) ১৯৮১

খ) ১৯৮২

গ) ১৯৮৩

ঘ) ১৯৮৪