প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট ১৩

৮. ‘অহ্ন’ শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক) অপর

খ) রাত্রি

গ) সূর্য

ঘ) গতি

৯. ‘Transliteration’–এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?

ক) প্রতিবর্ণীকরণ

খ) বর্ণীকরণ

গ) অনুবাদকরণ

ঘ) বর্ণান্তর

১০. ‘He has no political axe to grind’–এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?

ক) তাঁর কোনো জোরালো রাজনৈতিক আদর্শ নেই।

খ) তাঁর কোনো রাজনৈতিক আদর্শ নেই।

গ) তাঁর জোরালো রাজনৈতিক মতামত নেই।

ঘ) তাঁর কোনো জোরালো রাজনৈতিক নীতি নেই।