সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪৬
গাজা ঘোষণাপত্র, টি-ডোম, স্যার ক্রিক অঞ্চল কী
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো:
১. বিতর্কিত ‘স্যার ক্রিক অঞ্চল’কোন দুটি দেশের সীমানায় অবস্থিত?
ক. ভারত–পাকিস্তান
খ. পাকিস্তান–আফগানিস্তান
গ. সিরিয়া–তুরস্ক
ঘ. আর্মেনিয়া–আজারবাইজান
উত্তর : ক. ভারত–পাকিস্তান
২. ‘শারম আল-শেখ’ শহরটি কোন দেশে অবস্থিত?
ক. ইয়েমেন
খ. কাতার
গ. সিরিয়া
ঘ. মিসর
উত্তর : ঘ. মিসর
৩. গাজা যুদ্ধ অবসানে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কোন দেশে?
ক. মিসর
খ. জর্ডান
গ. তুরস্ক
ঘ. কাতার
উত্তর: ক. মিসর
৪. হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরে মধ্যস্থকারী দেশ নয় কোনটি?
ক. কাতার
খ. সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ. তুরস্ক
ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর: খ. সংযুক্ত আরব আমিরাত (মধ্যস্থকারী চারটি দেশ: কাতার, তুরস্ক, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্র)
৫. গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিতকরণে ‘গাজা ঘোষণাপত্র’ স্বাক্ষরিত হয়—
ক. ৭ অক্টোবর ২০২৫
খ. ৯ অক্টোবর ২০২৫
গ. ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ঘ. ১৪ অক্টোবর ২০২৫
উত্তর : গ. ১৩ অক্টোবর ২০২৫
৬. সম্প্রতি বাংলাদেশের কোন বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে?
ক. শাহ্ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী
খ. সৈয়দপুর বিমানবন্দর
গ. কক্সবাজার বিমানবন্দর
ঘ. যশোর বিমানবন্দর
উত্তর: গ. কক্সবাজার বিমানবন্দর (বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংখ্যা চারটি)
৭. বিশ্ব খাদ্য ফোরাম (ডব্লিউএফএফ) ২০২৫-এ ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গঠনে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন?
ক. ৪ দফা
খ. ৬ দফা
গ. ৮ দফা
ঘ. ১০ দফা
উত্তর: খ. ৬ দফা
৮. টাইম ম্যাগাজিনের ‘শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন ২০২৫’ তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশের তৈরি সম্পূরক খাদ্য—
ক. ফাফা
খ. মোমাইজ
গ. বিডিএফ
ঘ. এমডিসিএফ-২
উত্তর : ঘ. এমডিসিএফ-২ (আইসিডিডিআরবি উদ্ভাবিত এমডিসিএফ -মাইক্রোবায়োটা ডিরেক্টেড কমপ্লিমেন্টারি ফুড, অন্ত্রের উপকারী জীবাণুগুলোকে উদ্দীপ্ত করে শিশুদের সুস্থ বিকাশে সহায়তা করে।)
৯. বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচির আওতাধীন কত বছর বয়সী শিশুরা?
ক. ৯ মাস থেকে ১৫ বছর
খ. ২ থেকে ৮ বছর
গ. নবজাতক থেকে ১৫ বছর
ঘ. ৩ থেকে ১৫ বছর
উত্তর : ক. ৯ মাস থেকে ১৫ বছর (বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয় ১২ অক্টোবর, ২০২৫)
১০. ‘আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস’ পালিত হয় প্রতিবছর—
ক. ৭ আগস্ট
খ. ১৬ সেপ্টেম্বর
গ. ৭ অক্টোবর
ঘ. ১১ অক্টোবর
উত্তর : ঘ. ১১ অক্টোবর
১১. ২০২৫ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো কোন দেশের অধিবাসী?
ক. কলম্বিয়া
খ. মেক্সিকো
গ. বলিভিয়া
ঘ. ভেনেজুয়েলা
উত্তর : ঘ. ভেনেজুয়েলা
১২. আইভরিকোস্টের ‘লৌহমানবী’ হিসেবে পরিচিত—
ক. সিমিওনি বাগবো
খ. জর্জিয়া মেলোনি
গ. মেটে ফ্রেডেরিকসেন
ঘ. এলেন জনসন সিরলিফ
উত্তর : ক. সিমিওনি বাগবো
১৩. বায়ুমান বিশ্লেষণকারী ‘আইকিউএয়ার’কোন দেশভিত্তিক প্রতিষ্ঠান?
ক. সুইডেন
খ. সুইজারল্যান্ড
গ. জার্মানি
ঘ. যুক্তরাজ্য
উত্তর : খ. সুইজারল্যান্ড
১৪. ‘টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র’কোন দেশের তৈরি?
ক. যুক্তরাজ্য
খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. রাশিয়া
ঘ. তুরস্ক
উত্তর : খ. যুক্তরাষ্ট্র
১৫. সম্প্রতি বহুস্তরবিশিষ্ট আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ‘টি-ডোম’ উন্মোচন করেছে—
ক. ইরান
খ. ইউক্রেন
গ. তুরস্ক
ঘ. তাইওয়ান
উত্তর: ঘ. তাইওয়ান