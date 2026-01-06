মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে শাখা ব্যাংকিং প্রধান পদে চাকরি

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে শাখা ব্যাংকিং প্রধান পদে চাকরি
বেসরকারি ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে শাখা ব্যাংকিং প্রধান পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করতে প্রয়োজন হবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: শাখা ব্যাংকিং প্রধান (Head of Branch Banking Division)
পদ সংখ্যা: অনির্দিষ্ট
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিজনেস, ফাইন্যান্স, ইকোনমিকস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে। শাখা ব্যাংকিং, রিটেল, এসএমই, হোলসেল ও কার্ড ব্যবসার ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। প্রফেশনাল ব্যাংকিং সার্টিফিকেশন থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন–ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের নিয়ম
https://bdjobs.com/jobs/details/1445948?ln=1 ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ জানুয়ারি ২০২৬