নিয়োগ

প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্সে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স পিএলসি। আবেদন করতে প্রয়োজন হবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ সময় ৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

বিভাগ: মার্কেটিং

পদ সংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১৫ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা।

পেশাগত দায়িত্ব

  • কোম্পানির সামগ্রিক বিপণন ও বিজ্ঞাপন কৌশল তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা।

  • কোম্পানির বিপণন ও ব্র্যান্ড কৌশলের নেতৃত্ব দান এবং নতুন পণ্যের জন্য পরিবেশ তৈরি করা।

  • বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন বিপণন কর্মকতা সংগ্রহ করা ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য নিশ্চিত করা।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা

আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের নিয়ম

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, জীবনবৃত্তান্ত ও পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবিসহ প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় সরাসরি ই–মেইল অথবা কুরিয়ার সার্ভিসে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা

প্যারামাউন্ট ইনস্যুরেন্স পিএলসি, প্রধান কার্যালয়: বাড়ি-২২ (লেভেল ৩ ও ৪), রাস্তা: ১১৩/এ, গুলশান-০২, ঢাকা-১২১২

আবেদনের শেষ তারিখ

০৭ ডিসেম্বর, ২০২৫

