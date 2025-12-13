নিয়োগ

সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩য় থেকে ২০তম গ্রেডের এসব পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।

২. উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

৩. ডেপুটি রেজিস্ট্রার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

৪. সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা (গ্রেড-৭)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৮ বছর।

৫. সেকশন অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

৭. ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

৮. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

৯. প্লাম্বার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

১০. ইলেকট্রিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

১১. গাড়ি চালক/ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

১২. কুক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

১৩. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আবেদনপত্র আগামী ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন (সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত) ‘রেজিস্ট্রার, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্থায়ী প্রশাসনিক ভবন, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ-৩০০০’এই ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা সরাসরি জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৫ জানুয়ারি ২০২৫

নির্দেশনা

১. সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এর নোটিশ বোর্ড থেকে ওই পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং দরখাস্তের নির্ধারিত ফরমসহ অন্যান্য তথ্যাবলি সংগ্রহ করা যাবে।

২. এর আগে বিজ্ঞাপিত (স্মারক নং: সুবিপ্রবি/প্রশা/নিয়োগ-৭৩২, তারিখ: ১৩/০৪/২০২৫ইং) পদগুলোয় আবেদনকারীদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

