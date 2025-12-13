নিয়োগ

চট্টগ্রাম ওয়াসা ৯ম-১০ম গ্রেডে নেবে ২১ জন, আবেদনের সুযোগ বছরের দিন পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চট্টগ্রাম ওয়াসার রাজস্ব খাতে ৯ম ও ১০ম গ্রেডের ২১টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহকারী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ৭

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসসি), ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল, পানি সরবরাহ প্রকৌশল বা পরিবেশ প্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে Associate Membership of Institution of Engineers (এএমআইই) (পার্ট ‘এ’ ও ‘বি’) কোর্সে উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

২. উপসহকারী প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ১৪

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিএসসি, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস, পরিবেশ, পাওয়ার বা অটোমোবাইল প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

বয়সসীমা

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীগণকে https://ewasa.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা।

*অনগ্রসর প্রার্থীদের (শারীরিক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গ) ক্ষেত্রে সব পদে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা;

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

নির্দেশনা

১. লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটের www.ctg-wasa.org.bd মাধ্যমে জানানো হবে এবং প্রার্থীদের ব্যক্তিগত মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

২. আগে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসব প্রার্থী এর আগে আবেদন করেছিলেন, তাঁদের বর্তমানে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদে আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

