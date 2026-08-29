বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক পদে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।
পদের নাম ও সংখ্যা—
সংগীত বিভাগ: প্রভাষক (০২ জন)
নাট্যকলা বিভাগ: প্রভাষক (০২ জন)
সমাজকর্ম বিভাগ: সহকারী অধ্যাপক (০১ জন)
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ: প্রভাষক (০১ জন)
ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগ: প্রভাষক (০২ জন)
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ: সহকারী অধ্যাপক (০১ জন) ও প্রভাষক (০১ জন)
ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ: প্রভাষক (০১ জন)
প্রিন্ট মেকিং বিভাগ: প্রভাষক (০১ জন)
ত্রিমাত্রিক শিল্প ও নকশা বিভাগ: প্রভাষক (০১ জন)
আবেদনের যোগ্যতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: পদের নাম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.job.jnu.ac.bd) দেওয়া আছে।
অন্যান্য শর্ত: প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া
অনলাইন আবেদন: প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ফরম পূরণ করতে হবে।
ফি প্রদান: নগদ বা রকেট-এর মাধ্যমে ৬০০ টাকা জমা দিতে হবে।
কাগজপত্র সংযুক্তি: আবেদনের প্রিন্ট কপির সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ, নম্বরপত্র ও অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি যুক্ত করতে হবে।
ছবি জমা: সদ্য তোলা ৩ কপি সত্যায়িত রঙিন ছবি সঙ্গে দিতে হবে।
আবেদন জমা: সব কাগজপত্রের ৮ সেট তৈরি করে রেজিস্টার (ভারপ্রাপ্ত) দপ্তরে পাঠাতে হবে।
প্রেরণ মাধ্যম: আবেদনপত্র ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিস অথবা সরাসরি পৌঁছানো যাবে।
শেষ সময়: আবেদন পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬।