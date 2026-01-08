চুয়েটে অধ্যাপকসহ ১৭টি ক্যাটাগরিতে চাকরির বড় সুযোগ

চুয়েটে অধ্যাপকসহ ১৭টি ক্যাটাগরিতে চাকরির বড় সুযোগ
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পর্যায়ে জনবল নিয়োগের জন্য বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। মোট ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের ১৩ জানুয়ারির মধ্যে তাঁদের আবেদনপত্র ডাকযোগে বা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তরে পৌঁছাতে হবে।
পদের বিবরণ ও বিভাগসমূহ
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উচ্চপদস্থ শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কারিগরি ও সাধারণ কর্মচারীদেরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষক পদ: ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ম্যাটালর্জিক্যাল, ইটিই, যন্ত্রকৌশল, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং, গণিতসহ বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
কর্মকর্তা পদ: রেজিস্ট্রার, প্রধান প্রকৌশলী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরিচালকের (IQAC) মতো গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ পদগুলোতে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। এ ছাড়া ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও মেডিকেল অফিসার পদেও নিয়োগ হবে।
টেকনিক্যাল ও কর্মচারী পদ: টেকনিশিয়ান (সিএসই ও ম্যাটেরিয়ালস), হিসাবরক্ষক, অটোমেকানিক, কেয়ারটেকার, ইলেকট্রিশিয়ান, লাইব্রেরি সহকারী ও ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট।
সহায়ক পদ: বাবুর্চি, সহকারী বাবুর্চি, নিরাপত্তা প্রহরী, মালি, ডাইনিং বয় ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
আবেদনের শর্ত ও বয়সসীমা
অধ্যাপক ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫২ বছর। অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩২/৩৫ বছর (পদভেদে)। তবে চুয়েটে কর্মরত প্রার্থীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। এ ছাড়া শিক্ষক পদে উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের (যেমন পিএইচডি) অগ্রাধিকার ও বয়স শিথিল করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
আবেদন করার পদ্ধতি
আবেদনের শেষ সময়
আবেদনপত্র ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে ‘রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়’ দপ্তরে সরাসরি অথবা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।