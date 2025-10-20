নিয়োগ

প্রধান শিক্ষক নিয়োগে আবেদনের সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শিক্ষকতাফাইল ছবি প্রথম আলো

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ হাজার ১২২টি পদে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন আগ্রহী আবেদনকারী ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) পিএসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এদিকে গত কয়েক দিন ধরে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ আবেদন করতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন অনেক চাকরিপ্রার্থী। বারবার চেষ্টা করেও মোবাইল অপারেটর টেলিটকের মাধ্যমে ফি জমা দিতে পারছিলেন না আবেদনকারীরা। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) আবেদনের সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।

আরও পড়ুন

জাপানে মেক্সট স্কলারশিপে উচ্চশিক্ষা, জিপিএ ২.৩০ হলে আবেদন

প্রধান শিক্ষক

পদসংখ্যা: ১,১২২টি (স্থায়ী)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

গ্রেড: ১১ ও ১২তম গ্রেড

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ প্রশিক্ষণবিহীন; ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।

আরও পড়ুন

বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে বিশাল নিয়োগ, পদ ৩০৮

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীদের টেলিটকের ওয়েবসাইট অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র Applicant's Copy (BPSC Form-5A) পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ২৬ অক্টোবর ২০২৫।

বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

আরও পড়ুন

ফ্রিল্যান্সিংয়ে নামার আগে এ পাঁচটি বিষয় ভাবুন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন