প্রধান শিক্ষক নিয়োগে আবেদনের সময় বৃদ্ধি

প্রধান শিক্ষক নিয়োগে আবেদনের সময় বৃদ্ধি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ হাজার ১২২টি পদে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন আগ্রহী আবেদনকারী ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) পিএসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এদিকে গত কয়েক দিন ধরে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ আবেদন করতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন অনেক চাকরিপ্রার্থী। বারবার চেষ্টা করেও মোবাইল অপারেটর টেলিটকের মাধ্যমে ফি জমা দিতে পারছিলেন না আবেদনকারীরা। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) আবেদনের সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।
পদসংখ্যা: ১,১২২টি (স্থায়ী)
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড: ১১ ও ১২তম গ্রেড
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ প্রশিক্ষণবিহীন; ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।