শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ২২ এপ্রিল পর্যন্ত

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ২২ এপ্রিল পর্যন্ত
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ: গণিত
পদসংখ্যা: ০১
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।
বেতন স্কেল
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
আবেদনের নিয়ম
প্রার্থীকে career.sust.edu–তে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফলাইনে/সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদনের শেষ তারিখ
২২ এপ্রিল ২০২৬