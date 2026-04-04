শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন ২২ এপ্রিল পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ: গণিত

পদসংখ্যা: ০১

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।

বেতন স্কেল

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে career.sust.edu–তে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফলাইনে/সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদনের শেষ তারিখ

২২ এপ্রিল ২০২৬

