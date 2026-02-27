শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
দপ্তর/বিভাগ: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (১), পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর (১)
আবেদনকারীর বয়স—
সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
বেতন স্কেল—
১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
আবেদনের শেষ তারিখ
১৬ মার্চ ২০২৬
আবেদনের নিয়ম
প্রার্থীকে career.sust.edu তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৩০০ টাকা।
বিস্তারিত দেখুন www.sust.edu ওয়েবসাইটে।