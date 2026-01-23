মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ, পদ ৮

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ, পদ ৮
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে মোট আটজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক (স্থায়ী)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ব্যবস্থাপনা বিভাগ (মার্কেটিং)–০১
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ–০১
বেতন স্কেল: ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (স্থায়ী)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ব্যবস্থাপনা বিভাগ (ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা)–০১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
৩. পদের নাম: প্রভাষক (অস্থায়ী) (সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: গণিত বিভাগ–০১
ব্যবস্থাপনা বিভাগ (ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা)–০২
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।
৪. পদের নাম: প্রভাষক (স্থায়ী)
বিভাগ ও পদসংখ্যা: এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ–০২
বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ১০ সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাঙ্গাইল–১৯০২ বরাবর অফিস চলাকালে পৌঁছাতে হবে।
আবেদনকারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের নির্ধারিত ফরম ব্যক্তিগতভাবে অথবা www.mbstu.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে অথবা ১০ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকিটসহ নিজ ঠিকানাসংবলিত খাম পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস থেকে অফিস চলাকালে সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদন ফি
৮০০ টাকা (সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো শাখায় ব্যাংক ড্রাফট বা পে–অর্ডার করতে হবে)।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নির্দেশনা
১. অনলাইন ও দূরশিক্ষণের মাধ্যমে ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কোনো বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে না।
২. গত ২৫ ডিসেম্বর প্রচারিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণিত বিভাগে প্রভাষক পদে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই।