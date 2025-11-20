নিয়োগ

ইউনেস্কোতে চাকরি, ঢাকায় কাজের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

‘জুনিয়র কনসালট্যান্ট-মিডিয়া অ্যান্ড ইলেকশনস’ পদে জনবল নিয়োগ দিচ্ছে ইউনেস্কো। বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যম পরিবেশ, তথ্য যাচাই এবং নির্বাচনী সক্ষমতা জোরদার করতে এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। ঢাকাভিত্তিক এই পরামর্শক পদটি জাতিসংঘের BALLOT Project-এর অংশ, যা যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে UNDP, UNESCO এবং UN Women।

পদের দায়িত্ব

জুনিয়র কনসালট্যান্ট ইউনেস্কোর মিডিয়া ও নির্বাচনবিষয়ক প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবেন। মূল কাজের মধ্যে রয়েছে—

– প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ।

– সরকার, দাতা সংস্থা ও অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয়।

– গবেষণা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও নতুন উদ্যোগ শনাক্তকরণ।

– মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ইউনেস্কোর সহযোগিতা কার্যক্রমে সহায়তা।

– বিভিন্ন সভা, কর্মশালা ও ইভেন্টের ডকুমেন্টেশন।

আবেদনের যোগ্যতা

– যোগাযোগ, গণমাধ্যম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

– বাংলাদেশে গণমাধ্যম উন্নয়ন বা নির্বাচনী ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে দুই থেকে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা।

– নীতি সংলাপ, অ্যাডভোকেসি, প্রকল্প সমন্বয় ও রিসোর্স মবিলাইজেশনে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

– বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চমানের লিখিত ও মৌখিক দক্ষতা।

বেতন ও সময়সীমা

মেয়াদ: প্রাথমিকভাবে তিন মাস (কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে বাড়ানো যেতে পারে)।

শুরু: ডিসেম্বর ২০২৫

বেতন: প্রতি মাসে ৬০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা (অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে)।

সময়সূচি: সপ্তাহে ৫ দিন, ৪০ ঘণ্টা।

আবেদন প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের ইউনেস্কোর নির্ধারিত পারসোনাল হিস্ট্রি ফর্ম (PHF)-এ সিভি ও স্টেটমেন্ট অব ইন্টারেস্ট সংযুক্ত করে [email protected] ঠিকানায় ই–মেইল করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫

