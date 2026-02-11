ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে চাকরির সুযোগ

ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে চাকরির সুযোগ
ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে ৪টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের শেষ তারিখ ১ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা শাখা, রেজিস্ট্রার অফিস
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড–৪)
২. পদের নাম: উপ-রেজিস্ট্রার প্রশাসনিক ও লিয়াজন শাখা, রেজিস্ট্রার অফিস
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড–৫)
৩. পদের নাম: ড্রাইভার (ভারী)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৫)
৪. পদের নাম: হেলপার, রেজিস্ট্রার অফিস
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড–২০)
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটে নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১ মার্চ ২০২৬
আবেদন ফি
১ ও ২ নং পদের আবেদন ফি ২০০ টাকা;
৩ নং পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা;
৪ নং পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা।
বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে।