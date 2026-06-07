স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩ পদে চাকরি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩ পদে চাকরি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারে (এনটিএমসি) জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ জুন ২০২৬।
পদের নাম ও বিবরণ
১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
২. স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৩. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১৮ থেকে ৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
https://ntmc.teletalk.com.bd/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ ও ২ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা।
৩ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।