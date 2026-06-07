নিয়োগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩ পদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারে (এনটিএমসি) জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৩। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ জুন ২০২৬।

পদের নাম ও বিবরণ

১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

২. স্টোর কিপার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৩. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

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বয়সসীমা

১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

https://ntmc.teletalk.com.bd/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১ ও ২ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা।

৩ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

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আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৭ জুন ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদন শেষ: ২৮ জুন ২০২৬, বিকেল ৪টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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