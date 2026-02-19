নিয়োগ

রেড ক্রিসেন্ট নেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার, বেতন ৪৫,০০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগ দেবে।ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ফিন্যান্স, অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন চলছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার

বিভাগের নাম: ফিন্যান্স, অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস

পদসংখ্যা: ১

আরও পড়ুন

রমজানে চাকরিজীবীদের জন্য অফিস-ব্যাংক নতুন যে সময়সূচিতে চলবে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

বেতন: ৪৫,০০০ টাকা

প্রার্থীর বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের যোগ্যতা-

  • স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে;

  • উন্নয়ন সংস্থা, এনজিওতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে;

  • ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আরও পড়ুন

নতুন সরকারের কাছে চাকরিপ্রার্থীদের প্রত্যাশা

আবেদন যেভাবে-

আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

আরও পড়ুন

মৎস্য অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ২৮৪

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন