নিয়োগ

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে চাকরি, স্নাতকোত্তরে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘ইউনিট হেড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রি পাস হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)

বিভাগের নাম: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স- ডিজিটাল ব্যাংকিং

পদের নাম: ইউনিট হেড

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: ৫ বছরের

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করুন

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

