নিয়োগ

আইসিডিডিআরবিতে নিয়োগ, মাসিক বেতন ৯১,৫৪০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মডেল: মেহেদী, মেঘা ও ইমনছবি: খালেদ সরকার

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআরবি মতলব হাসপাতালে নয়জন চিকিৎসক নিয়োগ দিচ্ছে। পদগুলো শুধু বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য। মতলব হাসপাতাল ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি গ্রামীণ এলাকায় ডায়রিয়া, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে এবং প্রতিবছর ৫০ হাজারের বেশি রোগীকে চিকিৎসা দেয়। হাসপাতালটি গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও পরিচিত।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের MBBS ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের বৈধ নিবন্ধন।

MPH ডিগ্রি ও গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকলে প্রাধান্য।

কমপক্ষে ১ বছরের ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা।

মতলবে দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ইচ্ছা।

আরও পড়ুন

বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, নেবে ২১৪ জন

চুক্তি ও সুবিধা:

১১ মাসের CSA ভিত্তিক চুক্তি।

উৎসব বোনাস, আয়ের কর icddr,b প্রদান, সস্তায় ক্যানটিন খাবারের সুবিধা।

আরও পড়ুন

ঢাকা ওয়াসায় বড় নিয়োগ, পদ ৮৩টি

আবেদন:

যোগ্য প্রার্থীরা career.icddrb.org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১১ অক্টোবর ২০২৫–এর মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। শর্টলিস্টকৃত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পাঠানো হবে।

আরও পড়ুন

অ্যামাজনে ইন্টার্নশিপ, মাস্টার্স ও ইংরেজিতে দক্ষতা থাকতে হবে

একনজরে

পদসংখ্যা:

বেতন: ৯১,৫৪০ টাকা/মাস (বাসাভাড়া, চলাচল খরচসহ)

আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৫

যোগ্যতা: MBBS, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল নিবন্ধন; MPH ও গবেষণা অভিজ্ঞতা থাকলে প্রাধান্য

চুক্তি: সিএসএ–ভিত্তিক ১১ মাস

আরও পড়ুন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, নেবে ৪৫ জন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন