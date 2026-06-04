নিয়োগ

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, বেতন ৪ লাখ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি

সোনালী ব্যাংকে প্রধান তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তা পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। প্রার্থীর তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ন্যূনতম ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৫ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: প্রধান তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তা (জেনারেল ম্যানেজার পদমর্যাদা)

পদসংখ্যা: ১

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শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থবিজ্ঞান, অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস, গণিত, পরিসংখ্যান বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি অথবা যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ডিপ্লোমা থাকতে হবে। কোনো শিক্ষাগত পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রার্থীর তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ন্যূনতম ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে কমপক্ষে ৫ বছর ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা। কোনো স্বীকৃত/নিবন্ধিত কম্পিউটার সোসাইটির সদস্য/সহযোগী সদস্য হতে হবে।

চাকরির ধরন

চুক্তিভিত্তিক (৩ বছর)।

বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৬০ বছর।

বেতন-ভাতা

৩,৯৯,০০০

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মহাব্যবস্থাপক, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর আবেদন করতে হবে।

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আবেদনের শেষ তারিখ

৫ জুন ২০২৬

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