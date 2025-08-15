নিয়োগ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৩৮

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা

  • সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক: ১৫

  • অ্যাকাউন্টস অফিসার: ০১

  • বাজেট অফিসার: ০১

  • অডিট অফিসার: ০১

  • সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল): ০১

  • সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল): ০১

  • সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল): ০১

  • সহকারী নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার: ০১

  • অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট: ০৮

  • গাড়িচালক: ০৩

  • অফিস সহায়ক: ০৫

বয়সসীমা

আবেদনের শেষ তারিখ অনুযায়ী সব পদের জন্য প্রার্থীর বয়স অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওয়েবসাইটের ‘ডাউনলোড’ নামক সেবা বক্সের ‘চাকরি বিজ্ঞপ্তি’ লিংক থেকে বিস্তারিত নির্দেশনা ও নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুকূলে ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ৮–এর জন্য ২০০/– ও ক্রমিক নম্বর ৯ থেকে ১১–এর জন্য ১০০/– টাকা মূল্যের পে–অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই প্রার্থিত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই নিজ নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করা যাবে। অফিস চলাকালে আবেদনপত্র বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা–১২০৭ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে পাওয়া আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

  • আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত দেখুন এখানে

