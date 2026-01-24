স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮৬ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৫ জানুয়ারি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮৬ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৫ জানুয়ারি
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে নিয়োগে আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন। ১২ থেকে ১৬তম গ্রেডের ৮৬টি পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
২. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৩. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (মেশিনিস্ট)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৪. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েন্ডার কাম শিট মেটাল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৫. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল ফিটার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৬. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (পেইন্টার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৭. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৮. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৯. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১০. পদের নাম: জুনিয়র মেকানিক
পদসংখ্যা: ৭৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা
১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর।
**৭, ৮ ও ৯ নম্বর পদে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৫ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা http://nememw.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
১-৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা।
৭-১০ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
*অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সব পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
**আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১১ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।