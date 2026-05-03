যশোর কর অঞ্চল নেবে ১২২ জন, যশোর–ঝিনাইদহ–মাগুরা–নড়াইল বাসীর চাকরির সুযোগ

যশোর কর অঞ্চলে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের ১২২টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: কম্পিটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন–স্কেল: (গ্রেড–১৩) ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা

২. পদের নাম: প্রধান সহকারী

পদসংখ্যা: ২২

বেতন-স্কেল: (গ্রেড–১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ২২

বেতন-স্কেল: (গ্রেড–১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৪. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২৩

বেতন-স্কেল: (গ্রেড–১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ২৭

বেতন-স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২৭

বেতন-স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,১০০ টাকা

বয়সসীমা

২৫ মে ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৫ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;

৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

**সব পদে অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

**আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৫ মে ২০২৬, সকাল ১০.০০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৫ মে ২০২৬, বিকেল ০৫:০০টা।

বিস্তারিত দেখুন https://taxeszonejashore.gov.bd/media/notice_files/নয়গ_বজঞপত.pdf এই ঠিকানায়।

