যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুবকল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ডে ৩টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০তম, ১৫তম ও ১৬তম গ্রেডে অস্থায়ীভাবে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ৩০ নভেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; হিসাবরক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কম্পিউটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূন্যতম দ্বিতীয় শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে Word Processing/Data Entry& Typing ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি হতে হবে বাংলায় প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৩. গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি পাস। গাড়ি চালানোর জন্য বৈধ লাইসেন্সসহ গাড়ি চালনায় কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
বয়সসীমা
৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১ নম্বর পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা;
২ ও ৩ ক্রমিক নম্বরের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
*সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীরা পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১৬ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদন শেষ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।