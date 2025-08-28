নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, ৮০ পদের আবেদন শুরু ৯ সেপ্টেম্বর

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, ৮০ পদের আবেদন শুরু ৯ সেপ্টেম্বর
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের ৮০টি পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ২৪ আগস্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন শুরু হবে। সব পদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৮–৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. সহকারী প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
গ্রেড: ৯ম
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
২. জিআইএস অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নগর–পরিকল্পনা বা ভূগোল বা পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) কোর্সে উত্তীর্ণ।
গ্রেড: ৯ম
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৩. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং (খ) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের (আইইবি) সদস্য হতে হবে।
গ্রেড: ৯ম
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৪. সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তড়িৎ কৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং (খ) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের (আইইবি) সদস্য হতে হবে।
গ্রেড: ৯ম
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৫. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্রকৌশল বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং (খ) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের (আইইবি) সদস্য হতে হবে।
গ্রেড: ৯ম
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৬. মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ২টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব মেডিসিন বা ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) বা সমমানের ডিগ্রি।
গ্রেড: ৯ম
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৭. আইন কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ থাকতে হবে।
গ্রেড: ৯ম
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৮. সহকারী সচিব
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকসহ (সম্মান) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। মাইক্রোসফট অফিসসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ৯ম
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
৯. উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে তড়িৎ কৌশল বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।
গ্রেড: ১০ম
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১০. কর কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রিসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি এবং মাইক্রোসফট অফিস ও ডেটাবেজসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ১০ম
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১১. উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে পুরকৌশল বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।
গ্রেড: ১০ম
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১২. উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে যন্ত্রকৌশল বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।
গ্রেড: ১০ম
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা
১৩. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
গ্রেড: ১৩তম
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
১৪. আইন সহকারী
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার ব্যবহার–সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং ও ডেটা এন্ট্রি। টাইপিং স্পিড—বাংলা প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ এবং ইংরেজি প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ।
গ্রেড: ১৪তম
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
১৫. ওয়ার্ড সচিব
পদসংখ্যা: ২৭টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার ব্যবহার–সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং ও ডেটা এন্ট্রি। টাইপিং স্পিড—বাংলা প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ এবং ইংরেজি প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ।
গ্রেড: ১৪তম
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
১৬. মাওলানা কাম–রেজিস্ট্রার
পদসংখ্যা: ৩টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ফাজিল ডিগ্রি।
গ্রেড: ১৪তম
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
১৭. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগের যেকোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। মাইক্রোসফট অফিসসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ১৪তম
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
১৮. বাজার পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ১টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং মাইক্রোসফট অফিস ও ডেটাবেজসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ১৪তম
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
১৯. লাইসেন্স ইন্সপেক্টর
পদসংখ্যা: ২টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং মাইক্রোসফট অফিস ও ডেটাবেজসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ১৫তম
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
২০. পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ২টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং মাইক্রোসফট অফিস ও ডেটাবেজসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ১৫তম
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
২১. সহকারী কর নির্ধারক
পদসংখ্যা: ৩টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং মাইক্রোসফট অফিস ও ডেটাবেজসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ১৫তম
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
২২. সহকারী কর আদায়কারী
পদসংখ্যা: ১০টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং মাইক্রোসফট অফিস ও ডেটাবেজসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ১৫তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৩. সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে জরিপ বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা এবং মাইক্রোসফট অফিস ও ডেটাবেজসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৪. রাজস্ব আদায় সহকারী
পদসংখ্যা: ২টি
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৫. কমিউনিটি কর্মী
পদসংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহার–সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডেটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি হবে—বাংলা প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ এবং ইংরেজি প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৬. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার ব্যবহার–সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডেটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি হবে—বাংলা প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ এবং ইংরেজি প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৭. বাতি পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে অটো-ইলেকট্রিক্যাল কোর্সে উত্তীর্ণ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৮. মশক নিধন সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
২৯. মেকানিক
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে অটো-মেকানিক বা যান্ত্রিক ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ।
গ্রেড: ১৬তম
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
নির্দেশনা ও শর্তাবলি—
১. ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন–ভাতা প্রদান করা হবে।
২. ১৫ আশ্বিন ১৪৩২/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর হতে হবে। বয়সের ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
৩. কোটা দাবির সমর্থনে প্রার্থীকে সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ/প্রমাণপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
১. প্রার্থীগণ http://ncc.teletalk.com.bd/ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
২. User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আবেদনপত্র Submit–এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।
৩. আবেদনকারীকে পরীক্ষার ফি বাবদ বিজ্ঞপ্তির ১ নম্বর পদ হতে ১২ নম্বর পদের জন্য ২০০/- (দুইশত) টাকা এবং Teletalk–এর সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) ২৩/- টাকাসহ মোট ২২৩/- (দুইশত তেইশ) টাকা; এবং ১৩ নম্বর পদ হতে ২৯ নম্বর পদের জন্য ১০০ (একশত) টাকা এবং Teletalk–এর সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) ১২/- টাকাসহ মোট ১১২/-(একশত বারো) টাকা Teletalk Pre-paid Mobile ব্যবহার করে প্রদান করতে হবে।
আবেদন শুরু
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা
আবেদন শেষ
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা
আবেদনপত্রের বিস্তারিত নিয়মাবলি http://ncc.teletalk.com.bd/ এবং www.ncc.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।