নিয়োগ

ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, পদ ইনোভেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি

ইনোভেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পদে জনবল নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ জুন ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ইনোভেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট (SO থেকে AVP)

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি। এমবিএ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

রিপোর্টিং, ডেটা অ্যানালাইসিস বা রেগুলেটরি রিপোর্টিংয়ে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা; ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।

