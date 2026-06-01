ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, পদ ইনোভেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট

ইনোভেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পদে জনবল নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ জুন ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ইনোভেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট (SO থেকে AVP)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি। এমবিএ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
রিপোর্টিং, ডেটা অ্যানালাইসিস বা রেগুলেটরি রিপোর্টিংয়ে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা; ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।
কর্মস্থল
বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে
বেতন–ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
