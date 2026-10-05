নিয়োগ

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় ১৪২ পদে চাকরি, নিয়োগ পেতে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় (বিওএফ)ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় (বিওএফ) ১১ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগে আবেদন চলছে। মোট ১৪২ পদে আবেদনের শেষ তারিখ ৬ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: উপসহকারী কেমিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)।

২. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৯

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।

৩. পদের নাম: গেইট ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।

৪. পদের নাম: সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।

আরও পড়ুন

কর অঞ্চল-রংপুরে ৩৬ পদে চাকরি, রংপুর-লালমনিরহাট-কুড়িগ্রাম-নীলফামারী-গাইবান্ধাবাসীর সুযোগ

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৮

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৬. পদের নাম: মেটল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৭. পদের নাম: গোডাউনকিপার

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৮. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

আরও পড়ুন

দুই মাসে ক্যাডার হওয়া কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়

৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৯. পদের নাম: স্কিল্ড টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৯,০০০–২১,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৭)।

১০. পদের নাম: টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা (গ্রেড–১৮)।

১১. পদের নাম:নিরাপত্তাকর্মী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।

১২. পদের নাম:জুনিয়র টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ২২

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।

১৩. পদের নাম:ফায়ারম্যান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।

১৪. পদের নাম:টেকনিক্যাল হেলপার

পদসংখ্যা: ৫৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

১৫. পদের নাম: আরদালি

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

১৬. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

১৭. পদের নাম: লেবার

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

১৮. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

২ থেকে ৭ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

৮ থেকে ১৮ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৬ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন এ ঠিকানায়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন