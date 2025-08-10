পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্থায়ী–অস্থায়ী পদে চাকরি

নিয়োগ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) তাদের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদগুলোয় নিয়োগের জন্য পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যাঁরা গত ০৯–০৫–২০২৪ তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন করেছেন, তাঁদের আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তবে কোনো প্রার্থী এর আগে প্রেরিত আবেদনের সঙ্গে কোনো তথ্য সংযোজন করতে চাইলে, তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

পদের নাম ও সংখ্যা

১. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা

২. ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (স্থায়ী)
পদসংখ্যা: ৬
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা

৩. ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অস্থায়ী)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা

বয়সসীমা

এ বছরের ০৯–০৯–২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স গণনা করা হবে। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ৩৯ বছর আর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা ১০ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অফিস সময়ের মধ্যে সরাসরি অথবা ডাকযোগে আবেদনপত্র মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, ঢাকা–১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি

আবেদনপত্রের সঙ্গে সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে ২০০/– (দুই শ) টাকা মূল্যমানের ব্যাংক ড্রাফট বা পে–অর্ডার (অফেরতযোগ্য) সংযুক্ত করতে হবে। তবে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য আবেদন ফি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা।

সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নির্দিষ্ট মূল্যায়ন ফরম বিজেআরআইর ওয়েবসাইট ও বিএআরসির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে অথবা বিজেআরআইর সংস্থাপন শাখা থেকেও সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

