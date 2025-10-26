নিয়োগ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৯ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকফাইল ছবি

বেসরকারি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী ও পূর্ণকালীন পদে জনবল নিয়োগ দেবে।

পদগুলো ও যোগ্যতা

সহকারী অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ: প্রার্থীর কাছে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে পিএইচডি থাকতে হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে ন্যূনতম জিপিএ–৩.০০ থাকতে হবে। শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

লেকচারার, ফার্মেসি বিভাগ: স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে ন্যূনতম জিপিএ–৩.৫০ থাকতে হবে।

অধ্যাপক, কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল: প্রার্থীর পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। কমপক্ষে ১১ বছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা অথবা ১৪ বছরের সরকারি/প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে ৮ বছর সহকারী অধ্যাপক বা তার উচ্চতর পদে শিক্ষকতা। প্রকাশনা অন্তত ১১টি, যার মধ্যে ৫টি Scopus/Web of Science/ISI-সূচিবদ্ধ জার্নাল/বই বা অধ্যায়।

সহযোগী অধ্যাপক, কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল: পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি, কমপক্ষে ৭ বছরের শিক্ষকতা বা ৯ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা। প্রকাশনা অন্তত ৫টি, যার মধ্যে ৩টি প্রথম লেখক হিসেবে।

সহকারী অধ্যাপক, কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল: পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রি, ন্যূনতম জিপিএ–৩.০০। এমএস/এমএসসি অথবা সমমানের ডিগ্রি এবং দুই বছরের শিক্ষকতা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

লেকচারার, কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল: চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি, ন্যূনতম জিপিএ–৩.৫০। মাস্টার্স ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আবেদনপদ্ধতি

যোগ্য প্রার্থীরা নির্দিষ্ট ফর্ম (www.uap-bd.edu) পূরণ করে ২৯ অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ (শিক্ষাগত সনদ, মার্কশিট, অভিজ্ঞতার সনদ, প্রকাশনা, জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি ইত্যাদি) একটি পিডিএফ ফাইলে [email protected]তে পাঠাবেন। হার্ডকপি গ্রহণযোগ্য নয়।

একনজরে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

পদ: সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, প্রফেসর, লেকচারার

বিভাগ: ফার্মেসি ও কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫

আবেদন: অনলাইনে [email protected]

