ব্র্যাকে ডেপুটি ম্যানেজার পদে নিয়োগের সুযোগ

ব্র্যাকে ডেপুটি ম্যানেজার পদে নিয়োগের সুযোগ
ব্র্যাক ‘ডেপুটি ম্যানেজার, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (সোশ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড লিগ্যাল প্রোটেকশন)’ পদে লোক নিয়োগ দেবে। এ পদের কর্মস্থল বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে হতে পারে। আবেদন করা যাবে ১৭ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।
নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নারী ক্ষমতায়ন, আইনি সুরক্ষা, সহিংসতা প্রতিরোধ ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্ব নিতে হবে। মাসিক ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি, প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, টিওটির মাধ্যমে প্রশিক্ষক গড়ে তোলা এবং গুণগত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করাও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়বে।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞান বা আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবেন। নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা রোধ, অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণদানের দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা: উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য, জীবন বিমাসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম: এই লিংকে প্রবেশ করে আবেদন করুন।