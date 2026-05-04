বিআইডব্লিউটিএর ছয় ক্যাটাগরির পদে লিখিত পরীক্ষা ৯ মে

বিআইডব্লিউটিএর ছয় ক্যাটাগরির পদে লিখিত পরীক্ষা ৯ মে
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)-এর ছয় ক্যাটাগরির পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ মে ২০২৬ তারিখ ঢাকার তিনটি কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার তারিখ ও সময়
৯ মে ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১: ৩০টা
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পরীক্ষাকেন্দ্র: তেজগাঁও কলেজ (১৬ ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫)
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী/টার্মিনাল গার্ড
পরীক্ষাকেন্দ্র: মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বালক শাখা) (সেকশন-১১, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬)
পদের নাম
১. মালী
২. নাইট গার্ড
৩. স্টোর হেলপার
৪. ডুবুরি
পরীক্ষাকেন্দ্র: পল্লবী সরকারি কলেজ (পল্লবী, ঢাকা-১২১৬)
প্রার্থীদের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নিজ নিজ User ID ও Password ব্যবহার করে ২৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ থেকে লিখিত পরীক্ষার পূর্বে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে।