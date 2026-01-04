আইন উপদেষ্টা নিয়োগ দিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্বিদ্যালয়

আইন উপদেষ্টা নিয়োগ দিচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্বিদ্যালয়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একজন আইন উপদেষ্টা (লিগ্যাল অ্যাডভাইজার) নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: আইন উপদেষ্টা (লিগ্যাল অ্যাডভাইজার)
পদ সংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে এলএলবি (সম্মান) ও এলএলএম ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং তাঁর বার কাউন্সিলের সনদ থাকতে হবে। প্রার্থী শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি প্রাপ্ত হলে আবেদন করার যোগ্য হবেন না।
দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনায় কমপক্ষে ১৫ বছরের অথবা কোনো সরকারি/আধ সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা/আইন অফিসার হিসেবে ১০ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন
মাসিক ২৫০০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আবেদনকারীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত ও প্রয়োজনীয় সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপিসহ উপরোক্ত পদের জন্য ১ সেট দরখাস্ত আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত) গৃহীত হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬