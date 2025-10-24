নিয়োগ

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ১২ পদে নিয়োগ

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার দুই ক্যাটাগরির ১২টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৬ ও ২০তম গ্রেডের এসব পদে আবেদন শুরু হবে ২৭ অক্টোবর এবং শেষ হবে আগামী ১৬ নভেম্বর। আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের সিজিপিএসহ উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি মিনিটে বাংলায় সর্বনিম্ন ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড- ১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

২. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড- ২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি
০১ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;
০২ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা, টেলিটকের এর সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা।

আবেদন শেষ: ১৬ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

শর্তগুলো

১। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও ঢাকা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
২। বিবাহিত মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।
৩। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে এবং ওই অনুমতিপত্র মৌখিক পরীক্ষার সময় সাক্ষাৎকার বোর্ডের নিকট দাখিল করতে হবে।
৪। নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

