বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ৪১ পদে নিয়োগ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি শাখা জাদুঘরে ৪১টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। মডেল: রাজছবি: খালেদ সরকার

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি শাখা জাদুঘরে ৪১টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের এসব পদে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ক্যাটাগরির পদ রয়েছে।

পদের নাম ও বিবরণ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

১. সহকারী কিপার (আরবি বা ফারসি)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

২. সহকারী কিপার (উদ্ভিদবিদ্যা)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

৩. সহকারী কিপার (ইতিহাস ও ধ্রুপদি শিল্পকলা)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

৪. প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

৫. প্রকাশনা অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

৬. উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)

৭. সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)

৮. ট্যাক্সিডার্মিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)

৯. ড্রাফটসম্যান

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ১১,৩০০–২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড–১২)

১০. প্রদর্শক প্রভাষক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১১,০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)

১১. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১১,০০–২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)

১২. যানবাহন পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

১৩. সার্ভেয়ার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

১৪. উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

১৫. প্রকাশনা সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

১৬. সংরক্ষণ সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

১৭. কারিগরি সহকারী (সংরক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

১৮. ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

১৯. সাবস্টেশন মেকানিক

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

২০. অভ্যর্থনাকারী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

২১. বিক্রয় সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

২২. রেকর্ড কিপার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

২৩. টেলিফোন অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা

১. সহকারী রসায়নবিদ (অস্থায়ী পদ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

২. সহকারী নিবন্ধন অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)

৩. উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

৪. নিবন্ধন সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

৫. সংরক্ষণ সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

৬. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

৭. হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম

১. সহকারী কিপার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

২. হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

ওসমানী জাদুঘর, সিলেট

১. কেয়ারটেকার কাম ইউডিএ (অস্থায়ী)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

স্বাধীনতা জাদুঘর

১. উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক) (অস্থায়ী পদ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)

সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম, কুষ্টিয়া

১. সহকারী কিপার (জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা) (অস্থায়ী পদ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড–৯)

২. সংরক্ষণ সহকারী (অস্থায়ী পদ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

বয়সসীমা

১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

http://bnm.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

৯ম ও ১০ম গ্রেড: ভ্যাটসহ ২২৩ টাকা

১১তম থেকে ১২তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ১৬৮ টাকা

১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ১১২ টাকা

১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড: ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা

*অনগ্রসর নাগরিক (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের (সব গ্রেড) জন্য ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল পাঁচটা।

বিস্তারিত দেখুন এই লিংকে

