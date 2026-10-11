আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে এমটিও পদে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদে আবেদনে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন নেই। আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (এমটিও)
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা
যেকোনো বিষয়ে এমবিএ, এমবিএম বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা কোনো স্বীকৃত ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা
প্রয়োজন নেই।
বয়স
আবেদনের শেষ তারিখে বয়স ৩২ বছরের বেশি হওয়া যাবে না।
সুযোগ-সুবিধা
এক বছরের প্রবেশনকাল আকর্ষণীয় বেতন-ভাতাসহ সম্পন্ন করতে হবে। প্রবেশনকাল সফলভাবে শেষ হলে নির্বাচিত প্রার্থীদের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে।