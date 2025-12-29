নিয়োগ

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে চাকরি, আবেদন ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। মোট ৬টি ক্যাটাগরিতে ৮টি শূন্য পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা পদগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের বিবরণ ও বেতন স্কেল

বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষক থেকে শুরু করে ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট পর্যন্ত বিভিন্ন পদে লোকবল খুঁজছে:

১. প্রভাষক (নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং): পদসংখ্যা ১টি। (বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা, গ্রেড-৯)।

২. লিগ্যাল অফিসার: পদসংখ্যা ১টি। (বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা, গ্রেড-৯)।

৩. সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা: পদসংখ্যা ১টি। (বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা, গ্রেড-১০)। এই পদের জন্য সর্বোচ্চ বয়স ৩২ বছর।

৪. অফিস সহকারী কাম ডাটা প্রসেসর: পদসংখ্যা ৩টি। (বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা, গ্রেড-১৩)।

৫. ড্রাইভার (হালকা): পদসংখ্যা ১টি। (বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা, গ্রেড-১৬)।

৬. ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট: পদসংখ্যা ১টি। (বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা, গ্রেড-১৯)।

আরও পড়ুন

সব কর্মীকে একসঙ্গে দুই সপ্তাহের ছুটি দেয় যে প্রতিষ্ঠান

আবেদনপ্রক্রিয়া ও শর্তাবলি

শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং আবেদনের নির্দিষ্ট শর্তাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট-এর  চাকরি বিজ্ঞপ্তি সেকশনে পাওয়া যাবে। আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

আগ্রহী প্রার্থীদের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ঢাকার মিরপুর-১২-তে পরিচালিত হচ্ছে। তবে চট্টগ্রামের বন্দর থানার হামিদচর এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের নির্মাণকাজ চলছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০২৬ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম চট্টগ্রামের স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে পারে। ফলে নির্বাচিত প্রার্থীদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

আরও পড়ুন

৯ বছর পর পরীক্ষা, ১ ঘণ্টার নোটিশে ‘স্থগিত’: ভোগান্তিতে হাজারো প্রার্থী

আরও পড়ুন

ইডকলে ১০৫,৮৩৯ টাকা বেতনের চাকরি, আবেদন শেষ কাল

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন