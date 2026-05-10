বিএমইটি নেবে ৭০ ভাষা প্রশিক্ষক, ঘণ্টায় সম্মানী ৮০০ টাকা, করুন আবেদন

সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে (টিটিসি) ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য ৭০ জন অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ দেবে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, জাপানিজ, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান—এই ছয় ভাষায় দক্ষ প্রার্থীরা প্যানেল তৈরির এ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীদের ১১ মে’র মধ্যে ডাকযোগে আবেদন করতে হবে।

পদের বিবরণ ও সংখ্যা

মোট ৭০টি পদের মধ্যে রয়েছে:

পর্তুগিজ ভাষা: ০৬ জন

স্প্যানিশ ভাষা: ০৬ জন

জাপানিজ ভাষা: ৪০ জন।

রাশিয়ান ভাষা: ০৬ জন।

ফ্রেঞ্চ ভাষা: ০৬ জন।

ইতালিয়ান ভাষা: ০৬ জন।

পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, রাশিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় ন্যূনতম Level- B1 পাস থাকতে হবে। জাপানিজ ভাষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম এইচএসসি পাসসহ JLPT N3/সমমান লেভেল পাস হতে হবে। ইতালিয়ান ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় ন্যূনতম Level-A2 পাস থাকতে হবে।

সংশ্লিষ্ট দেশে তিন বছরের অধিক সময় অবস্থানকারী/স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বছরের অধিক সময় ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবেন।

নিযুক্ত প্রশিক্ষকেরা প্রতি ঘণ্টার জন্য ৮০০ টাকা সম্মানী পাবেন। তবে এক দিনে সর্বোচ্চ ৪ ঘণ্টার সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের বিএমইটির ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্রের স্ক্যান কপি অনলাইনে পাঠানোর পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সব সনদের সত্যায়িত অনুলিপিসহ মূল আবেদনপত্র ডাকযোগে পাঠাতে হবে। সরাসরি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

সব ভাষার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা আগামী ১৫ মে ২০২৬ তারিখ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষাকেন্দ্র: ঢাকার মিরপুরের ‘ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট’(ডিটিটিটিআই)

আবেদনের শেষ তারিখ

১১ মে ২০২৬

নির্দেশনা

গত ২৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির আলোকে ইতিমধ্যে আবেদনকারী প্রার্থীদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

