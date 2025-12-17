যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর স্নাতক পাসে নেবে ৯০ জন, আবেদন করুন দ্রুত

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর স্নাতক পাসে নেবে ৯০ জন, আবেদন করুন দ্রুত
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। ১১তম গ্রেডের ৯০টি পদে নিয়োগে আবেদন শেষ হবে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৯০;
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১);
বয়সসীমা: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
আবেদন ফি
পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১৯ নভেম্বর ২০২৫।
আবেদন শেষ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫।
নির্দেশনা
১. সরাসরি/ডাকযোগে কোনো দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না।
২. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনো প্রকার টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য www.dyd.gov.bd এবং http://dyd.teletalk.com.bd ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।